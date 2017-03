Råvarer: Mindre prisfluktuationer i afventende markeder

Priserne på de mest handlede råvarer fluktuerer let i takt med dollar- og rentepåvirkninger fredag morgen, hvor investorerne afventer dagens afstemning i Kongressen om præsident Trumps lovforslag til demontering af sundhedsloven, Obamacare.



I oliemarkedet har priserne stabiliseret sig efter de seneste dages sving, og markedsdeltagerne ser nu frem mod mødet mellem Opec og kartellets aftalepartnere i Kuwait, hvor en forlængelse af produktionsreduktionerne er på dagsordenen.



Reduktionerne, der var rettet mod at holde priserne oppe, har givet anledning til en større og mere profitabel produktion af blandt andet skiferolie i USA, hvilket har presset priserne.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 50,60 dollar mod 50,75 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 47,80 dollar mod 47,90 dollar torsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller handles sidelæns efter en vending i det amerikanske renteniveau. Investorerne ønsker at se udfaldet af dagens afstemning om Obamacare, inden nye investeringer foretages.



En ounce guld står fredag morgen i 1244 dollar mod 1246 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt ned til 5800 dollar per ton fra 5814 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS