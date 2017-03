Valuta: Dollar styrkes let mens afsemning om lovforslag afventes

Den amerikanske dollar styrkes en anelse mod såvel yen som euro fredag morgen, mens markedsdeltagerne ser frem mod dagens afstemning i Kongressen om en ny sundhedsplejelov, som er første skridt i de mange forslag fra USA's præsident, Donald Trump.



Forslaget har mødt en del modstand i Trumps egne rækker, da republikanerne er splittede over lovforslaget, der blandt nogle ses som for vidtrækkende, mens andre er nervøse for en skadelig effekt blandt vælgerne.



Afstemning kommer efter torsdagens resultatløse forhandlinger, der endte med et ultimatum fra Trump om, at en afstemning skal finde sted fredag uanset tvivlen om udfaldet.



Afstemningen ses som en prøve på Trump-regeringens evner til at få gennemført den planlagte økonomiske politik og dermed også, om de mange løfter om skattenedsættelser, regellempelser og infrastrukturudgifter kan holde vand.



"Dollaren blev solgt på antagelsen om, at sundhedsloven ikke ville blive vedtaget, men nogle af de positioner ser ud til være afviklet. Markedets fokus synes nu at være skiftet over mod, hvordan Trump kan få vedtaget forslaget, fra om han får det vedtaget," vurderer chefstrateg Bart Wakabayashi fra State Street Bank and Trust i Tokyo over for Reuters.



Det ændrede fokus har sendt de amerikanske renter en anelse op, hvilket tiltrækker investorer med fokus på rentearbitrage.



"De amerikanske renter er steget, og det er ikke svært for dollar/yen at tiltrække bud. Det er ofte overset, men dollaren fortsætter med at nyde godt af den underliggende støtte fra udvidelse det amerikansk-japanske rentespænd," siger Bart Wakabayashi.



Euro koster fredag morgen 1,0770 dollar mod 1,0785 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 111,30 yen mod 111,10 yen torsdag eftermiddag, mens der går 119,85 yen på en euro fredag morgen mod 119,80 yen torsdag eftermiddag.



