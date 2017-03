Mens renterne faldt i hele Europa onsdag, kan der torsdag komme lidt mere ro og mindre bevægelser på obligationsmarkedet torsdag, hvor der er flere nøgletal på programmet.



Investorer kommer i løbet af dagen til at skulle forholde sig til forbrugertillidstal fra Danmark, Tyskland og eurozonen, samt de ugentlige tal for nytilmeldte ledige i USA og desuden amerikanske tal for salget af boliger.



Forbrugertilliden i eurozonen ventes ifølge et estimat fra Bloomberg News at vise en lille bedring til minus 5,9 i marts fra minus 6,2 i februar - ifølge en foreløbig opgørelse.



Fra den anden side af Atlanten taler også centralbankchef Janet Yellen klokken 13.45. Her vil investorerne spidse ører efter kommentarer om den kommende renteudvikling.



Investorerne vil også holde øje med den amerikanske kongres, hvor det skal vise sig, om Trump-regeringen vil være i stand til at føre sin politik igennem den politiske proces.



De amerikanske aktiefutures samt futures for det ledende aktieindeks i London er positive, og det peger i retningen af en lidt lysere dag for de europæiske aktier.



"De europæiske aktier vil formentlig åbne dagen i plus, og efter et par halvsløje dage er der udsigt til mere optimisme på aktiesiden. Optimismen vil ramme obligationerne med modsat fortegn, hvor især de lange obligationsrenter i USA og mindre grad i Europa vil stige, hvis nøgletallene fortsætter den tendens vi har været vidne til de seneste måneder," skriver Morten Hessner, der er seniorstrateg ved Nordea.



Renten på den tiårige toneangivende danske statsobligation lukkede onsdag i 0,68 pct., hvilket var fire basispoint lavere end ved lukketid tirsdag.



Den toneangivende amerikanske T-bond bliver torsdag morgen handlet med en rente på 2,41 pct., og det er et enkelt basispoint højere, end da handlen lukkede herhjemme onsdag.



/ritzau/FINANS