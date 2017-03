De amerikanske renter fortsatte ned onsdag, men det var i et stærkt reduceret tempo i forhold til tirsdagens massive drop.



Trump-regeringens problemer i Kongressen med at få tilbagerullet sundhedsreformen Obamacare sender signaler om, at de mange løfter om reformer ikke blive helt så nemme at gennemføre som hidtil ventet.



Dermed bliver de ventede rentestramninger måske ikke helt så aggressive, som det hidtil har været prissat.



Den tiårige amerikanske rente lukkede onsdag i 2,41 pct. i New York, hvilket var 1 basispoint lavere end tirsdagens slutniveau.



Præsident Donald Trump og de republikanske ledere i Kongressen synes onsdag at være ved at miste slagsmålet om støtte i Repræsentanternes Hus til at videreføre regningens Obamacare-tilbagerulning.



"Folk er ved at miste tilliden til en hurtig gennemførelse af kongressens reformer," siger rentechef Ian Lyngen fra BMO Capital Markets i New York til Reuters.



Dermed står de indenlandske reformer og den finanspolitiske vækststimulans sandsynligvis til at forsinkes i forhold investorernes håb om hurtig implementering.



"Obligationsmarkedet havde tilpasset renterne til højere niveauer for at imødegå Federal Reserves reaktion på eventuelle finanspolitiske stimuleringer. Nu er markedet kommet til en erkendelse af, at det kan tage et stykke tid, og/eller at det næppe bliver i den version, som var sat i udsigt," siger chefstrateg Chirag Mirani fra UBS i New York til Reuters.



Torsdag morgen den toneangivende amerikanske statsobligation med en rente på i underkanten af 2,41 pct. på markedet i Tokyo.



Det er så godt som uændret i forhold til, da de danske handlere lukkede bøgerne onsdag eftermiddag.



Svage data



Salget af eksisterende boliger i USA udviklede sig lidt svagere end ventet i februar, da der blev solgt 5,48 mio. boliger ifølge sæsonjusterede, annualiserede tal. Det svarede til et fald på 3,7 pct. i forhold til januar.



Ifølge Bloomberg News var der ventet et salg på 5,69 mio. boliger eller et dyk på 2,5 pct.



Torsdag offentliggøres de ugentlige data for nytilmeldte ledige samt salg af nye boliger, mens ordreindgang af varige goder er eneste tal fredag.



/ritzau/FINANS