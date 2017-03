Aktier: Let positivitet på afventende asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix -0,0 Hongkongs Hang Seng +0,1 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex +0,0 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 +0,4

Aktiemarkederne i Fjernøsten ligger i let positivt territorium torsdag morgen.Mange investorer forholder sig i ro op til dagens afstemning i Kongressen i Washington om Trump-regeringens forslag til tilbagerulning af sundhedsloven med den tidligere præsident Obamas signatur - Obamacare.Hvis forslaget falder eller forsinkes er det en indikation af de problemer, som præsidentens vækstfremmende politikker, såsom skattelettelser og deregulering, der hidtil er blevet begunstiget af Wall Street, vil få med at blive gennemført."Markederne vil være fokuseret på afstemningen om den amerikanske sundhedsreform," noterer økonom Tapas Strickland fra National Australia Bank i Sydney ifølge AFP.I Tokyo er en negativ start på dagens handel blevet vendt til små stigninger.Investorernes ubeslutsomhed afspejles af et fald i Toyota på 0,3 pct., mens kollegaen Honda stiger 0,2 pct.Kort efter middagspausen i Tokyo ligger Nikkei-indekset med en stigning på 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks dropper marginalt.De kinesiske investorer er let positive, idet Shanghai Composite stiger 0,1 pct., og CSI 300-indekset ligger med et plus på 0,2 pct. Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 0,1 pct.Blandt de øvrige markeder handles Kospi-indekset i Seoul med et plus på 0,4 pct., mens Singapores Strait Times øger mere beskedne 0,1 pct.Børsen i Sydney slutter med en gevinst på 0,4 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Mindre stigning i oliepris mens guldprisen er stabil LÆS OGSÅ: Valuta: Afventende marked op til vigtig kongres-afstemning TABELIndeksværdi klokken 6.15./ritzau/FINANS