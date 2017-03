Valuta: Afventende marked op til vigtig kongres-afstemning

Den amerikanske dollar løfter sig marginalt fra et fire-måneders lavpunkt mod yen tidligt torsdag. Det er på trods af fortsat lave amerikanske renter i kølvandet af præsident Trumps problemer med at få den lovede tilbagerulning af Obamacare-sundhedsloven gennem Kongressen.



Markedet afventer dagens afstemning i Kongressen, der i værste tilfælde kan sende den amerikanske dollar i dørken sammen med aktiemarkedet og renterne.



De finansielle markeder og især de amerikanske investorer ligger under for en stigende tvivl om Trump-regeringens evner til at trænge igennem med den planlagte økonomiske politik, hvilket har udløst en bredt funderet risikoaversion og sendt aktierne til tælling.



Samtidig er de amerikanske statsobligationsrenter faldet, hvilket har udhulet dollar-attraktionen.



Den store fokus i finansmarkederne på, om Trump kan samle nok støtte ved en afstemning senere torsdag til at få vedtaget et lovforslag om tilbagerulning af Obamacare, skyldes, at det er første gang, Trump forsøger sig som realpolitiker med væsentlige lovforslag.



Tilbagerulningen, der er en af Donald Trumps vigtigste løfter fra valgkampagnen, møder modstand fra konservative republikanere, der ser forslaget som en afspejling af Obamacare, og også fra mere moderate politikere, der er bange for den skadelige effekt hos vælgerne.



"Afstemningen om Obamacare er en lakmusprøve for Trump. Hvis han ikke kan får regningens forslag igennem, vil det skade aktierne yderligere. Det øger også risikoen for, at hans andre politiske planer, såsom skattelettelser, forsinkes. Så dagens afstemning er af største betydning for valutamarkedet," siger valutachef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Den stigende tvivl om Trumps evner sat i forhold til hans store katalog af løfter om regellempelser, skattelettelser og infrastrukturtiltag, har i ugens løb sendt investorerne mod sikre havne som yen og guld.



Samtidig bliver den fælleseuropæiske valuta støttet af voksende forventninger om en stramning i Den Europæiske Centralbanks pengepolitik i år, og på evalueringen af at den franske anti-euro kandidat, Marine Le Pen, vil blive besejret i det franske præsidentvalg.



Euro koster torsdag morgen 1,0790 dollar mod 1,0805 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 111,40 yen mod 111,05 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 120,20 yen på en euro torsdag morgen mod 120,00 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS