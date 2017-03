Råvarer: Mindre stigning i oliepris mens guldprisen er stabil

Råvaremarkederne ligger med mindre udsving i oliepriserne torsdag morgen, mens ædelmetallernes stabilitet afspejles i prissætningen.



Den ugentlige olielagerstatistik fra det amerikanske energiministerium, der blev offentliggjort onsdag eftermiddag, sendte i første omgang priserne markant ned.



Men da den europæiske referenceolie - Brent - dykkede under 50 dollar per tønde, satte en opkøbsbølge ind, og markedet rettede sig.



Lagrene af råolie steg 5,0 mio. tønder i den forgangne uge ifølge opgørelsen. Det var overraskende for økonomerne, hvis bud lød på en stigning på 1,8 mio. tønder.



Lagrene af benzin faldt med 2,8 mio. tønder, mens lagrene af destillater, der blandt andet inkluderer fyringsolie, blev reduceret med 1,9 mio. tønder.



Der var ventet et fald i benzinlagrene på 2,5 mio. tønder og et fald i destillatlagrene på 1,8 mio. tønder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 50,95 dollar mod 50,35 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 48,35 dollar mod 47,75 dollar onsdag eftermiddag.



Guld og andre ædelmetaller fastholdes på de seneste dages forholdsvis høje niveau. Stabiliseringen af de amerikanske renter og dollarkurs betyder stilstand for ædelmetallerne, indtil der igen kommer gang i obligations- og valutamarkedet.



En ounce guld står torsdag morgen i 1246 dollar mod 1247 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 5812 dollar per ton fra 5777 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS