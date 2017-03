Det danske obligationsmarked ventes onsdag at åbne med små rentefald, efter at en trist udvikling på aktiebørserne har trukket lidt ned i de amerikanske renter.



Den tiårige amerikanske rente faldt tirsdag i USA 5 basispoint og handles i den asiatiske handelssession onsdag i knap 2,42 pct. Det er 2 basispoint mindre, end da de danske handlere lukkede bøgerne tirsdag eftermiddag.



"De tilsvarende danske og tyske renter steg en smule i går. Vi venter rentefald i Europa i dag. Dagens amerikanske nøgletal for boligsalget kan påvirke obligationsmarkederne," skriver Sydbank i sin morgenberetning.



Det amerikanske renter nåede med faldene tirsdag et treugers lavpunkt.



Store fald i aktiemarkederne sendte investorerne mod de sikre statspapirer, mens frustrationerne over tempoet i Trump-regeringens finanspolitiske planer slog gnister og blev en afgørende faktor bag risikoaversionen.



"Aktierne falder, og obligationerne reagerer på det," noterer markedsstrateg Lou Brien fra DRW Trading i Chicago ifølge Reuters.



Analytikeres tro på, at Donald Trumps pro-vækstpolitik, og den tilhørende finansielle deregulering vil blive gennemført hurtigt, har lidt en knæk i forbindelse med den modstand fra Kongressen, som har mødt planerne om at nedlægge sundhedsprogrammet Obamacare.



Det betyder sandsynligvis en forsinkelse af de finanspolitiske stimuleringer og lempelser. Oveni satte forventninger om en mindre aggressiv Federal Reserve sine spor tirsdag. Renterne er faldet konstant, siden forbundsbanken sidste onsdag som ventet hævede renten. Men udeblivelsen af aggressive planer fra Fed er kommet bag på mange.



Onsdag kan markedsdeltagerne se frem til offentliggørelsen af tal for boligpriser og salg af eksisterende boliger. Voligsalget ventes at være faldet med 2,5 pct. på månedsbasis i februar, viser et estimat fra Bloomberg News.



Fra Danmark kommer der kl. 9 tal for detailsalget i februar.



/ritzau/FINANS