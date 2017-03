De amerikanske renter fortsatte derouten tirsdag, hvor et treugers lavpunkt blev nået. Store fald i aktiemarkederne sendte investorerne mod de sikre statspapirer, mens frustrationerne over tempoet i Trump-regeringens finanspolitiske planer slog gnister og blev en afgørende faktor bag risikoaversionen.



Den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,42 pct. i New York, hvilket var 5 basispoint lavere end mandagens slutniveau.



"Aktierne falder, og obligationerne reagerer på det," noterer markedsstrateg Lou Brien fra DRW Trading i Chicago ifølge Reuters.



Analytikeres tro på, at Donald Trumps pro-vækstpolitik, og den tilhørende finansielle deregulering vil blive gennemført hurtigt, har lidt en knæk i forbindelse med den modstand fra Kongressen, som har mødt planerne om at nedlægge sundhedsprogrammet Obamacare. Det betyder sandsynligvis en forsinkelse af de finanspolitiske stimuleringer og lempelser.



Oveni satte forventninger om en mindre aggressiv Federal Reserve sine spor tirsdag.



Renterne er faldet konstant, siden forbundsbanken sidste onsdag som ventet hævede renten. Men udeblivelsen af aggressive planer fra Fed er kommet bag på mange.



"De koncentrerede så meget vægt hen mod rentebeslutningen, at de skabte en atmosfære af uopsættelighed i hovedet på handlerne. Men de sagde blot "vi er nødt til at forhøje renterne" uden at vise nogen form for uopsættelighed overhovedet," siger rentestrateg Jim Vogel fra FTN Financial i Tennessee til Reuters.



Onsdag morgen siver den tiårige rente tilbage på markedet i Tokyo, hvor den toneangivende amerikanske statsobligation handles med en rente på i underkanten af 2,42 pct.



Det er 2 basispoint mindre, end da de danske handlere lukkede bøgerne tirsdag eftermiddag.



Blandede data



Der var ingen økonomiske data af betydning tirsdag, og i det hele taget er ugen yderst sparsom, når det gælder økonomiske offentliggørelser.



Onsdag kommer der nyt om boligpriser og salg af eksisterende boliger, torsdag er dagen for de ugentlige data for nytilmeldte ledige samt salg af nye boliger, mens ordreindgang af varige goder er eneste tal fredag.



/ritzau/FINANS