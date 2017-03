Valuta: Rentedrop, tvivl og tabt tålmod svækker dollar

Den amerikanske dollar hænger fast omkring et flere måneders lavpunkt over for såvel euro som yen onsdag morgen, hvor et anfald af risikoaversion har ramt de amerikanske aktieinvestorer og sendt de amerikanske renter på retur med fornyet kraft.



"En vigtig faktor bag den seneste valutaudvikling er det store fald i de amerikanske aktier. Spørgsmålet er nu, om aktierne vil blive ved med at falde," siger seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



De amerikanske aktier kom under fornyet pres tirsdag, hvor stigende tvivl om, hvorvidt Donald Trump vil være i stand til at gennemføre finanspolitiske lempelser, skattereduktioner og deregulering af finansbranchen inden for en overskuelig fremtid, fik investorerne til at kaste især bankaktierne fra sig.



"I modsætning til dollar og T-bonds havde "Trump-effekten" stadig en indvirkning på aktierne. Men hvis den effekt falmer, vil det veje tungt på dollar mod yen. Og dollar vil også få det svært over for andre valutaer, i takt med at de amerikanske renter falder," vurderer Shin Kadota.



De asiatiske aktier følger trop onsdag med fald i Japans Nikkei-indeks på 2 pct. og røde aktieindeks-værdier i samtlige andre markeder i regionen.



"Dollar er allerede svækket markant, og der vil være behov for tekniske faktorer og yderligere aktieuro, for at få den til at dykke yderligere," vurderer valutastrateg Shusuke Yamada fra Bank of America Merrill Lynch i Tokyo over for Reuters.



Han peger dog på, at der endnu ikke synes at være tale om "risikoreduktion af katastrofale proportioner", da investorerne stadig synes at holde en væsentlig mængde kontanter i baghånden.



Og mens dollar er på retur på grund af interne amerikanske problemer, giver voksende forventninger om en stramning i Den Europæiske Centralbanks pengepolitik i år fornyet tillid til den ellers noget sønderbombede fælleseuropæiske valuta.



Euro snusede tirsdag til niveauet over 1,0800 dollar for første gang i seks uger, efter at den midtsøgende franske præsidentkandidat Emmanuel Macrons præstation i en debat gav næring til stigende forventninger om, at anti-euro kandidaten, Marine Le Pen, bliver besejret i det franske præsidentvalg.



Euro koster onsdag morgen 1,0795 dollar mod 1,0810 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 111,70 yen mod 112,05 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 120,60 yen på en euro onsdag morgen mod 121,15 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS