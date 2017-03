Der er udsigt til en stille tirsdag morgen på det danske obligationsmarked at dømme efter renteudviklingen på den tiårige toneangivende amerikanske statsobligation.



Herhjemme endte den tiårige rente mandag eftermiddag uændret i 0,70 pct., efter at den midt på dagen havde været oppe lige under 0,73 pct.



Den toneangivende amerikanske statsobligation handles med en rente på godt 2,48 pct. i Tokyo tirsdag morgen. Det er knap 1 basispoint højere end ved dansk børslukketid mandag eftermiddag.



Tirsdag står kun i betalingsbalancens tegn. Efter dansk børslukketid taler to af de regionale chefer i den amerikanske centralbank, Esther George i Kansas og Loretta Mester i Cleveland. Her vil investorerne lytte efter indikationer på renteændringer i USA.



Mandag aften talte topchef fra Chicagos Federal Reserve, Charles Evans, og han gentog den amerikanske centralbanks synspunkt om, at yderligere to renteforhøjelser i år er sandsynlige. Det overraskede de investorer, der havde forventet en hurtigere og mere aggressiv udvikling i de planlagte renteforhøjelser.



"Oven på sidste uge har investorerne nu forstået, at Federal Reserve ikke er helt så aggressiv, som de forventede, og vi ser nu en mindre kapitulation. Markederne indregner en mere afslappet Fed," siger rentestrateg Gennadiy Goldberg fra TD Securities til Reuters med henvisning til rentefaldet i den tidlige handel mandag i USA.



Fed pointerede i sidste uge igen, at fremtidige rentestigninger vil komme "gradvist". Med det nuværende tempo vil renterne ikke vende tilbage til et neutralt niveau før udgangen af 2019.



Samtidig vurderede Evans, at renteudvalget sandsynligvis vil vente "mindst" til juni-mødet, før de beslutter, om endnu et løft til de amerikanske renter skal gennemføres. Medlemmerne af rentekomitéen ønsker tid til at fordøje økonomiske og finansielle markedsdata samt eventuelt at få klarhed om Trump-regeringens finanspolitiske planer.



