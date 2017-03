Aktier: Spredte markeder med valuta-modvind i Tokyo

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng +0,3 China Shanghai Composite +0,2 China CSI 300 +0,3 Taiwan Taiex +0,+ Sydkoreas Kospi +1,1 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger spredt tirsdag morgen, hvor Tokyo-markedets store eksportører har det svært på grund af valutamodvind, mens de kinesiske markeder generelt ligger i positivt territorium.I Tokyo kæmper virksomheder som Toyota og Panasonic mod en stærk yen i kølvandet af G20-landenes finansministres undladelse af at forny det mangeårige antiprotektionistiske løfte på weekendens møde.Det giver næring til bekymring over den internationale handel i Tokyo, hvor investorerne tirsdag er tilbage efter en forlænget weekend."De japanske markedsdeltagere er igen blevet forsigtige, og deres afventende holdning vil sandsynligvis vare indtil den næste amerikanske renteforhøjelse," siger strateg Kazuhiro Takahashi fra Daiwa Securities til Reuters.En af dagens tabere er Softbank Group, efter at selskabet ifølge Wall Street Journal har skrottet en planlagt 100 mio. dollar stor investering i en smartphone-startup med idemageren bag Googles Android-software."Softbanks aggressive investeringer i USA har intet at gøre med selskabet indtjeningsvækst eller aktie-nøgletal, men det påvirker alligevel," siger chefhandler Mitsushige Akino fra Ichiyoshi Asset Management til Reuters.Softbank-aktien falder 2,2 pct. og er med til at trække Nikkei-indekset 0,3 pct. lavere. Det bredere Topix-indeks dropper 0,1 pct.De kinesiske investorer er mere positive. Shanghai Composite bliver handlet 0,2 pct. højere, og CSI 300-indekset ligger med et plus på 0,4 pct. Hongkongs Hang Seng-indeks stiger samtidig 0,3 pct.Blandt de øvrige markeder siver Singapores Strait Times 0,1 pct., og også Sydneys ASX 200-indeks ligger 0,1 pct. lavere.Modsat stiger Taiwans Taiex-indeks 0,6 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks øger 1,1 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct. tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Små udsving på baggrund af lagre, dollar og renter



