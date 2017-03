Råvarer: Små udsving på baggrund af lagre, dollar og renter

De mest omsatte råvarer handles uden de store udsving i priserne tirsdag morgen.



For oliemarkedets vedkommende fastholdes de prisfald, der opstod mandag, i takt med at forudsigelserne om en øget produktion i USA med stigende lagre til følge ramte markedet.



De amerikanske olielagte ventes at være steget 3 mio. tønder i sidste uge ifølge en undersøgelse foretaget af Bloomberg News.



Samtidig gør Libyen sig klar til at genoptage eksporten fra flere havne, der har været lukket på grund af den interne konflikt i landet.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 51,85 dollar mod 51,80 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 48,35 dollar mod 48,40 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet svinger markedet i takt med de amerikanske renter og værdien af afregningsvalutaen, dollar.



Markederne ser frem til de mange taler fra Fed-topfolk i denne uge inklusiv centralbankchef Janet Yellen, er blander sig i koret torsdag.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1227 dollar mod 1234 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5789 dollar mod 5874 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS