Valuta: Dollar i defensiven efter Fed-indikationer

Der bliver handlet på livet løs på de internationale valutamarkeder tirsdag morgen, hvor markedsdeltagerne igen evaluerer forventningerne til Federal Reserves kommende renteforhøjelser og den indvirkning, som det vil få på den amerikanske dollar.



Samtidig bliver de seneste indikationer fra det kommende franske præsidentvalg indregnet i prissætningen af den fælleseuropæiske valuta, euro.



Fra USA har kommentarer fra den amerikanske centralbanks topchef i afdelingen i Chicago, Charles Evans, ekkoet den amerikanske centralbanks synspunkt om, at yderligere to renteforhøjelser i år er det mest sandsynlige.



Det er umiddelbart skuffende for de investorer, der havde ventet en hurtigere og mere aggressiv udvikling i Feds planlagte renteforhøjelser.



"Dollar er under pres fra lavere amerikanske T-bondrenter. Der vil være en masse "stop-loss" salg, hvis dollaren bryder under 112 yen," vurderer valutachef Mitsuo Imaizumi fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Der er en lang række taler fra diverse topfolk i Federal Reserve i denne uge. I dag taler Kansas City Feds Esther George, Cleveland Feds Loretta Mester og Fed New Yorks William Dudley, onsdag er det Boston Feds Eric Rosengren, mens der onsdag er kommentarer fra chefen selv, Janet Yellen.



Fra Frankrig vurderes det, at en af de førende kandidater til præsidentposten, den midtsøgende Emmanuel Macron, kom bedst ud af et tv-debat med den højreradikale Marine Le Pen, mandag.



Det giver en vis lettelse i forhold til den frygtede højredrejning, omend det kommende valg - 23. april og 7. maj - forsat står med næsten 40 pct. af vælgerne som ubeslutsomme i forhold til hvilke af fem vigtigste kandidater de vil stemme på.



Samtidig har udviklingen fået de ellers stærkt dollarpositive amerikanske banker til at bakke ud af de tidligere skråsikre forudsigelser om, at dollar vil styrkes.



Verdens nummer et når det gælder valutahandel - Citigroup - har opgivet forudsigelsen af et euro-dyk til under paritet over for dollar. Skiftet kommer i kølvandet af lignende vurdering fra Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas og Goldman Sachs.



Euro koster tirsdag morgen 1,0755 dollar mod 1,0750 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 112,75 yen mod 112,55 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 121,25 yen på en euro tirsdag morgen mod 121,00 yen mandag.



/ritzau/FINANS