Der er udsigt til en afdæmpet start på det danske obligationsmarked mandag morgen, efter at en indledende rentestigning fredag igen gik i sig selv ud på eftermiddagen.



Renten på den toneangivende tiårige statsobligation herhjemme sluttede fredag i 0,70 pct. - svarende til et fald på 1 basispoint sammenlignet med torsdag.



Fredag faldt renten på den toneangivende tiårige statsobligation i USA desuden med 4 basispoint til 2,50 pct. Det er dog 1 basispoint højere end ved dansk lukketid, og da de amerikanske statspapirer ikke handles i Tokyo mandag morgen grundet helligdag, er det også udgangspunktet for handlerne mandag morgen.



Mens sidste uge var spækket med makroøkonomiske begivenheder - blandt andet i form af rentemødet hos den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der som ventet hævede sin ledende rente - er billedet helt omvendt i denne uge.



Der er mandag så godt som ingen tunge nøgletal i kalenderen, og det samme gælder det meste af resten af ugen, hvor der først fredag for alvor kommer lidt gang i den.



Eneste tal af betydning mandag er opgørelsen af producentpriserne i Tyskland i februar, der præsenteres klokken 8.00.



Her venter økonomerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News stigninger på 0,4 pct. på månedsbasis og 3,2 pct. på årsbasis.



I manglen af nøgletal kan investorerne i stedet se frem til en tale fra Charles Evans, der er chef for Federal Reserves afdeling i Chicago. Han taler efter det danske markeds lukketid i New York.



I sidste uge løftede Federal Reserve helt som ventet sin ledende rente, men samtidig overraskede centralbanken markedet en smule ved ikke at slå en særlig aggressiv tone an i forhold til yderligere stramninger resten af året.



Derfor vil markedet igen holde godt øje med udtalelser fra de ledende skikkelser i banken i den kommende periode.



