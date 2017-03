Råvarer: Olieprisen slår atter bak

Olieprisen fortsætter ned mandag morgen i forventning om tiltagende olieproduktion i USA.



Den seneste optælling af antallet af antallet af borerigge i USA viste igen en stigning i sidste uge med 14 rigge til i alt 631. Det er det højeste niveau siden september 2015.



Samtidig hersker der usikkerhed om, hvorvidt Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) vil forlænge aftalen om at lægge låg på olieproduktionen.



Saudi-Arabien er parat til at forlænge, hvis udbuddet af olie forbliver over det femårige gennemsnit, skriver Bloomberg News med henvisning til landets energiminister Khalid Al-Falih.



"En af de væsentlige faktorer, der driver oliemarkedet er spekulation over, hvorvidt Opec vil forlænge sin produktionsaftale," siger Ric Spooner, der er chefmarkedsanalytiker hos CMC Markets, til Bloomberg News.



Opec og dets partnere ventes at træffe beslutning i sagen sent i april eller midt i maj, har Ruslands energiminister, Alexander Novak, tidligere udtalt.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 51,44 dollar mod 51,76 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 48,36 dollar mod 48,78 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for ædelmetaller ligger guld mandag morgen i 1234 dollar per ounce mod 1229 dollar fredag eftermiddag. Også sølv stiger til 17,44 dollar per ounce fra 17,34 dollar.



På markedet for industrimetaller falder kobberprisen 0,6 pct. til 5889 dollar per ton.



/ritzau/FINANS