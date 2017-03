Rentefald fik fredag tag i det amerikanske obligationsmarked, hvor nøgletal afslørede særdeles afdæmpede inflationsforventninger blandt amerikanske forbrugere.



University of Michigans undersøgelse af forbrugertilliden indeholder et spørgsmål om forbrugernes forventninger til den årlige prisstigningstakt på fem til ti års sigt. Og tilbagemeldingen fra de adspurgte var, at priserne ventes at stige med 2,2 pct. på årsbasis - et fald fra 2,5 pct. ved den forrige måling i februar.



Det er det laveste niveau nogensinde, og ifølge rentestrateg Aaron Kohli fra BMO Capital Markets også årsagen til, at de amerikanske renter vendte sydover fredag eftermiddag. Det siger han til Reuters.



Den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,50 pct. i New York, hvilket var 4 basispoint lavere end torsdagens slutniveau. Niveauet er 1 basispoint højere end niveauet ved dansk børslukketid fredag.



Mandag morgen er de amerikanske renter endnu ikke handlet, da der holdes fridag på børsen i Tokyo.



Den samlede forbrugertillidsindikator fra University of Michigan viste tegn på tiltagende optimisme, da den steg til 97,6 i marts fra 96,3 måneden før.



Analytikere havde kun ventet en fremgang til indeks 97,0 ifølge estimater indsamlet blandt økonomer af Bloomberg News.



Til gengæld overraskede industriproduktionen negativt, idet den var uændret i februar, mens økonomer havde sat næsen op efter en stigning på 0,2 pct.



De ledende indikatorer i USA steg med 0,6 pct. i februar, hvilket var lidt mere end ventet. Konsensus var ifølge Bloomberg News en fremgang på 0,5 pct.



Der kommer mandag kun et enkelt nøgletal i form af aktivitetsindekset fra Chicago Fed.



/ritzau/FINANS