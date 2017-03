Aktier: Sure miner på asiatiske markeder efter slapt G20-møde

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 lukket Topix lukket Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex +0,04 Sydkoreas Kospi -0,5 Indiens BSE Sensex -0,5 Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 -0,4

Den asiatiske aktiehandel starter ugen uden dramatiske udsving, med med en overvægt af kursfald - blandt andet efter det relativt resultatløse G20-møde i weekenden. Der er desuden lukket på de japanske markeder på grund af fejringen af forårsjævndøgn."Aktierne ligger lidt svagere. Bekymringen stammer fra udmeldingen fra G20, og derfor vil alle lande, der eksporterer til USA, formentlig se svaghed," siger direktør Andrew Sullivan fra Haitong International til Marketwatch.Et af G20-mødets udfald var nemlig, at en formulering om beskyttelse af frihandel blev fjernet fra den fælles sluterklæring - hvilket ses som et led i præsident Donald Trumps planer om at sætte amerikanske økonomiske interesser øverst og begrænse frihandelen.Efter mødet har både Japans premierminister, Shinzo Abe, og den tyske kansler, Angela Merkel, erklæret deres iver for at styrke frihandelen, men bekymringerne siver alligevel ind i markedet.I Kina ligger de toneangivende indeks til mindre fald på 0,1 til 0,3 pct., mens pessimismen er mere udtalt i Sydkorea, Indien og New Zealand. Sidstnævnte er også ramt af en nedjustering fra børsens næststørste firma, entreprenørkæmpen Fletcher Building, der falder mere end 10 pct.Til gengæld klarer Hang Seng-indekset i Hongkong sig pænt og stiger 0,6 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollars svaghed fortsætter



TABELIndeksværdi kl. 6.30/ritzau/FINANS