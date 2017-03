Valuta: Dollars svaghed fortsætter

Dollars nedtur over for euro og yen varer ved mandag morgen oven på G20-mødet i Baden-Baden i Tyskland.



Mødet gav ikke de store resultater, og det mest markante udfald var, at USA ifølge kilder fik fjernet punkter om beskyttelse af frihandel og finansiering af kampen mod klimaforandringer fra sluterklæringen.



"G20-mødet var bemærkelsesværdigt for dødvandet omkring frihandel, hvor de fleste lande gerne vil udvide den, og USA gerne vil svække den," skriver analytikere fra banken CBA ifølge Reuters.



Modstanden mod frihandel fra USA's præsident, Donald Trump, kommer dog ikke som en overraskelse for markederne, noterer analytikerne sig, og derfor er der ikke de store udsving i markederne.



I slutningen af sidste uge blev dollaren svækket, da landets centralbank, Federal Reserve, lidt overraskende signalerede kun to yderligere renteforhøjelser i år oven på den, der blev annonceret onsdag.



Desuden blev der i Europa skabt usikkerhed om rentebanen, da det østrigske medlem af Den Europæiske Centralbanks styrende råd, Ewald Nowotny, luftede tanker om, at centralbanken kan hæve nogle af sine rentesatser - også selv om obligationsopkøbsprogrammet fortsat kører.



Mandag morgen koster en euro 1,0765 dollar. Det er en lille styrkelse fra 1,0742 dollar per euro fredag og ikke langt fra det dyreste niveau for den europæiske valuta siden midten af februar.



Over for yen er dollar også svækket en anelse til 112,51 yen per dollar fra et niveau omkring 112,65 fredag eftermiddag. Mandag er en helligdag i Japan, så handelen er relativt tynd.



/ritzau/FINANS