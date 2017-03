Råvarer: Kun mindre prisfluktuationer

Priserne på de mest handlede råvarer fluktuerer let i takt med dollar-, rente- og lagerpåvirkninger fredag morgen.



Oliepriserne har stabiliseret sig efter de seneste dages dyk, efter saudiarabiske kommentarer om at aftalen om produktionsreduktioner, som oliekartellet Opec har fået gennemført, sandsynligvis vil blive forlænget.



Reduktionerne, der var rettet mod at holde priserne oppe, har givet anledning til en større og mere profitabel produktion af blandt andet skiferolie i USA, hvilket har presset priserne ned.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 51,80 dollar mod 51,50 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 48,85 dollar mod 48,45 dollar torsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller handles sidelæns efter en vending i det amerikanske renteniveau. Investorerne ønsker at se tiden an, for at vurdere om torsdagens rentehop i USA alene skyldes gevinsthjemtagning eller om det er mere vedvarende karakter.



En ounce guld står fredag morgen i 1227 dollar mod 1229 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt ned til 5892 dollar per ton fra 5907 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS