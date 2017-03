Aktier: Stærkt blandede aktiebørser i Asien op til G20-finansmøde

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,4 Topix -0,5 Hongkongs Hang Seng +0,3 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex +0,7 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +0,2

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet fredag morgen, hvor investorerne ser frem mod weekendens G20-møde mellem finansministre og centralbankchefer.Der er især voksende bekymringer over den isolationistiske drejning hos den amerikanske præsident Donald Trump, der med politikken "America First" kan sætte de store asiatiske producentlande under pres."Det er svært at se stigninger forud for G20-mødet. USA kan rejse spørgsmål vedrørende dollar, grænsekontrol, told, skatter og global handel, som kan styrke yen," siger investeringschef Nobuhiko Kuramochi fra Mizuho Securities til Bloomberg News.Den forestående forlængede weekend er med til at holde de japanske investorer på sidelinjen, og de store bilproducenter ligger med fald i Toyota på 1,1 pct. og i Nissan på 0,3 pct.Til gengæld er der positive vinde omkring Toshiba efter rapporter om en hjælpende hånd fra regeringen til virksomhedens turnaround.Og trods en afvisning fra myndighedernes side stiger Toshiba 5,0 pct.Nikkei-indekset falder 0,4 pct., og også det bredere Topix-indeks dropper 0,5 pct.De kinesiske investorer er også negative. Shanghai Composite bliver handlet 0,2 pct. lavere, og også CSI 300-indekset ligger med et minus på 0,2 pct. Hongkongs Hang Seng-indeks øger til gengæld 0,3 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,7 pct., mens Singapores Strait Times øger 0,3 pct., og Seouls Kospi-indeks stiger 0,1 pct.I Sydney lukker aktiemarkedet med et plus i ASX 200-indekset på 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med små udsving tæt på nul fredag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollarbegejstrede spekulanter slikker sår



TABELIndeksværdi klokken 6.20/ritzau/FINANS