Anklage: Renault har fusket med forureningstest i 25 år

Bilfabrikanten Renault har angiveligt benyttet sig af "ulovlige strategier" til at snyde med forureningstest på både diesel og benzinmotorers udledning af de skadelige NOx-gasser.



NOx er en fællesbetegnelse for de to stoffer kvælstofdioxid (NO2) og kvælstofoxid (NO).



Det fremgår af en rapport fra franske efterforskere, som nyhedsbureauet AFP har fået indsigt i.



Svindlen bunder ifølge anklagerne i et ønske om at "skabe falske resultater i antiforureningstest".



Renaults fusk skal være foregået i over 25 år. Den første udgave af Renault Clio, der kom på vejene i 1990, er angiveligt blandt de modeller, der er blevet snydt med.



Hele Renaults ledelse, heriblandt topchef Carlos Ghosn, har været indblandet i det formodede svindelnummer, lyder det endvidere fra efterforskerne.



Renault afviser blankt, at det har snydt med forureningstest.



"Renault fusker ikke," udtaler salgsdirektør Thierry Bollore.



Det er den verdensomspændende Volkswagen-skandale, der ifølge nyhedsbureauet dpa har sat gang i efterforskningen af Renault, der blev indledt i januar sidste år.



Volkswagen forbløffede alle, da det ellers velrenommerede bilmærke i 2015 erkendte, at det havde fusket og placeret særligt software i 11 millioner dieselkøretøjer.



Renault er et fransk industrikoryfæ på linje med Michelin, Citroën og Alstom.



Bilproducenten blev skabt i 1899 af de tre Renault-brødre Louis, Marcel og Fernard.



Renault har været mere eller mindre i krise siden firserne, hvor selskabet gennemgik en større restrukturering som del af en statsredning.



Omstruktureringen indebar mange fyringer og førte til, at en radikal, venstreorienteret gruppe myrdede daværende administrerende direktør George Besse.



Selskabet omsatte for 51,2 milliarder euro i 2016, hvor der blev solgt 3,2 millioner biler.



Ud over Renault er Frankrigs største bilproducenter Citroën og Peugeot, der er ejet af PSA Group.



/ritzau/