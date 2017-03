Valuta: Dollardyk efter Feds bløde tone

Investorerne på valutamarkedet fastholder det styrtdyk, som den amerikanske dollar tog onsdag aften, efter at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ganske som ventet, hævede renten med 0,25 pct.point for anden gang på tre måneder.



Dykket kom, da meldingen ikke indeholdt nogen form for aggressive planer om at øge tempoet i de pengepolitiske stramninger eller om at forudse en højere grad af opmærksomhed på den finanspolitiske udvikling, som nogle analytikere ellers havde frygtet.



"Fed gør verden sikker over for risici frem til juni," vurderer valutastrateg Steven Englander fra Citigroup over for Reuters.



Federal Reserves chef, Janet Yellen, pointerede på et pressemøde efter det to dage lange pengepolitiske møde i rentekomiteen, Federal Open Market Committee (FOMC), at det vil være hensigtsmæssigt at bevæge sig "gradvist" mod en neutral holdning i pengepolitikken, hvis de økonomiske forhold udvikler sig som forventet.



Meldingen var krydret med, at inflationsmålsætningen er "symmetrisk", hvilket indikerer, at økonomien kan tåle et hurtigere tempo i prisstigninger efter et årti med et inflationsmål under det normale.



Samtidig er der ekstra bonus til den fælleseuropæiske euro, da meldinger fra det hollandske valg viser, at det indvandrerkritiske Frihedspartiet, som bliver ledet af politikeren Geert Wilders, vandt færre pladser end ventet.



Det beroliger investorerne og dæmper frygten for, at den offentlige mening i EU ubønhørligt svinger mod stigende krav om opløsning af eurozonen, som vi kender den.



Euro koster torsdag morgen 1,0725 dollar mod 1,0630 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,40 yen mod 114,65 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 121,60 yen på en euro torsdag morgen mod 121,85 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS