Aktier: Positive fortegn hele vejen rundt i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng +1,3 China Shanghai Composite +0,7 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex +1,0 Sydkoreas Kospi +0,6 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,7 Sydney ASX 200 +0,2

De vigtigste asiatiske aktiemarkeder ligger med positive fortegn torsdag morgen efter en noget blandet start på dagens handel.Evalueringen af den amerikansk centralbanks rentemøde, hvor Federal Reserve forhøjede renten med de ventede 0,25 pct.point, lyder på, at Federal Open Market Committee er knap så opsat på at hæve renten fremover, som der var estimeret i markedet."Fed tog det roligt og holdt sig til, hvad de sagde i erklæringen i december. Men markedet havde imødeset en mere aggressiv holdning," siger investeringsstrateg Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities til Reuters.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Flotte aktiestigninger i hele verden efter rentemøde Også den japanske centralbank, Bank of Japan, har afsluttet sit pengepolitiske møde - her uden ændringer i hverken renter eller opkøbsstrategi.En styrket yen holder til dels de japanske aktier ned, idet både de store eksportører og finanssektoren liver ramt.Toyota, Honda og Panasonic dropper alle mellem 0,5 pct og 1,0 pct., og Mitsubishi Financial Group og Sumitomo Mitsui Financial Group ligger med fald i samme størrelsesorden.Men energiselskaberne og råvarekoncernerne har stærk medvind fra højere priser, hvilket afbalancerer markedet, således at Nikkei-indekset stiger 0,1 pct., og også det bredere Topix-indeks øger 0,1 pct.De kinesiske investorer er mere positive. Shanghai Composite bliver handlet 0,7 pct. højere, og CSI 300-indekset ligger med et plus på 0,4 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks øger 1,3 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et plus på 1,0 pct., og Singapores Strait Times handles 0,7 pct. højere, efterfulgt af en stigning i Kospi-indekset i Seoul på 0,6 pct.Børsen i Sydney slutter med en gevinst på 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollardyk efter Feds bløde tone



LÆS OGSÅ: Råvarer: Faldende lagre, lavere rente og svækket dollar øger priserne TABELIndeksværdi klokken 6.20./ritzau/FINANS