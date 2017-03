Obligationer: Investorer i venteposition før Fed-møde

Renterne på statsobligationer ventes at lade de store udsving blive i skuffen onsdag, hvor al fokus er på aftenens rentemeddelelse fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve.



En renteforhøjelse fra centralbankchef Janet Yellen anses i markederne som så tæt på garanteret som muligt, men den skal alligevel bekræftes, når centralbankens to dage lange rentemøde afsluttes omkring klokken 19 dansk tid.



Og som altid er der skarpt fokus på meldingerne fra centralbankchefen om udsigterne for økonomien, og hvilke planer centralbanken har for yderligere rentestigninger i resten af Janet Yellens mandatperiode, der løber til januar 2018.



I nattens løb har renten på den tiårige amerikanske statsobligation holdt sig i det spænd på 2,59 til 2,60 pct., der blev nået tirsdag eftermiddag dansk tid, efter at et stort dyk i olieprisen trak renterne med ned.



Den tiårige danske rente lukkede tirsdagen i 0,71 pct., også efter et oliedrevet fald, og der er ikke udsigt til mærkbare udsving i morgentimerne, hvis man spørger økonomerne i Sydbank.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne stort set uændret op. Vi venter herefter et afventende marked frem til beslutningerne fra Fed i aften," skriver Sydbank.



Der kan dog komme udsving fra opgørelserne over udviklingen i det amerikanske detailsalg og forbrugerpriserne i februar, som offentliggøres allerede klokken 13.30 dansk tid.



Onsdagens kalender byder også på pressemøde i den danske centralbank, Nationalbanken, som blandt andet vil præsentere en ny prognose for dansk økonomi.



/ritzau/FINANS