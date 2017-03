Valuta: Pengepolitisk møde dæmper aktiviteten markant

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Der er spænding hos investorerne på valutamarkedet onsdag morgen.



Alle markedsdeltageres øjne er rettet mod den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som det har været tilfældet de seneste dage. Senere onsdag afsluttes det to dage lange pengepolitiske møde i Federal Open Market Committee, der ventes at munde ud i en forhøjelse af renten på 0,25 pct.point, så fed funds-renten derefter lyder på mellem 0,75 pct. og 1 pct.



Så godt som alle nøgletal på det seneste har peget på en stramning af pengepolitikken, og kommentarer fra centralbankens topfolk - inklusiv topchef Janet Yellen - har indikeret, at en renteforhøjelse på nuværende tidspunkt en på sin plads.



Senest har de amerikanske inflationsindikationer cementeret forventningerne til en renteforhøjelse. Producentpriserne tirsdag viste en højere stigningstakt end ventet.



I markedet anses sandsynligheden for en renteforhøjelse nu at ligge i størrelsesordenen over 95 pct.



Men den høje sandsynlighed betyder samtidig, at dollar-effekten af en forhøjelse vil være begrænset, da forhøjelsen er indregnet i prissætningen.



Til gengæld kan forbundsbankens indikationer for tempoet i de kommende renteforhøjelser i år ændre billedet. Spørgsmålet samles om, hvorvidt Federal Reserve vil gå mere aggressivt til værks end de hidtidige indikationer, der peger på tre forhøjelser af renten i år.



"Alle venter naturligvis på Fed, så vi forventer en snæver interval-handel, indtil vi får nogle klare signaler om forventningerne til resten af året," siger valutachef Kaneo Ogino fra analysefirmaet Global-info Co i Tokyo til Reuters.



Men en dollarstyrkelse møder modstand, da japanske eksportører drager fordel af niveauet til at sælge ud af eksportindtægterne inden afslutningen af regnskabsåret.



"Jeg tror, at dollar får problemer med at overskride 115 yen i dag, for de japanske eksportører er stadig i gang med at sælge ud forud for afslutningen af det japanske finansår denne måned," siger Kaneo Ogino.



Euro koster onsdag morgen 1,0615 dollar mod 1,0645 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 114,85 yen mod 114,55 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 121,90 yen på en euro onsdag morgen mod 121,95 yen tirsdag eftermiddag.



