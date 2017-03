Aktier: Underdrejede markeder i Asien og skuffelse over flyselskab

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite +0,0 China CSI 300 +0,0 Taiwan Taiex -0,0 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex +0,0 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 +0,3

De vigtigste asiatiske aktiemarkeder ligger underdrejede onsdag morgen, hvor Hongkong-flyselskabet Cathay Pacific skuffer med et kraftigt underskud mod et ventet overskud i samme størrelsesorden.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Nervøs handel inden FED-møde - lille comeback til olien Investorerne foretrækker generelt at tage gevinst, inden den amerikanske centralbanks rentemøde afsluttes - et møde, der kan signalere en forøgelse af det estimerede antal pengepolitiske stramninger i resten af året.Og selv om de seneste - og især de kinesiske - data har givet næring til gevinster i de asiatiske aktier siden starten af året, forventer investorerne mere modvind for de nye markeder som følge af en stadig mere aggressiv amerikansk centralbank."Den positive stemning over for de nye markeder er ikke holdbar, da rentespændsfordelen i Asiens favør sandsynligvis reduceres i de kommende måneder," siger markedsstrateg Frances Cheung fra Société Générale i Hongkong til Reuters.I Tokyo er handlen halvsløj, og investorerne foretrækker sidelinjen som opholdssted."Da al opmærksomhed er limet fast til tempoet i Federal Reserves renteforhøjelser, har handlen i de japanske aktier været afdæmpet," noterer chefstrateg Yoshihiro Ito fra Okasan Online Securities ifølge Reuters.Også den japanske centralbank, Bank of Japan, holder pengepolitisk møde i denne uge.Nikkei-indekset falder 0,3 pct., og det bredere Topix-indeks siver 0,4 pct.De kinesiske investorer gør heller ikke meget væsen af sig. Shanghai Composite og CSI 300-indekset ligger begge så godt som uændrede.I Hongkong er der lussinger til luftfartsselskabet Cathay Pacific efter et overraskende tab på over 500 mio. Hongkong-dollar. Tabet er næsen lige så stort, som analytikernes bud på et overskud lød på.Cathay Pacific falder 6 pct. og er med til at trække Hang Seng-indekset 0,1 pct. ned.Blandt de øvrige markeder siver Singapores Strait Times 0,3 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks falder 0,2 pct., mens Sydneys ASX 200-indeks stiger 0,3 pct.,De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Pengepolitisk møde dæmper aktiviteten markant



TABELIndeksværdi klokken 6.20./ritzau/FINANS