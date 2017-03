Obligationer: Udsigt til afventende dag med et lille renteløft

Tirsdag tegner til en afventende dag på det danske obligationsmarked, men med en lille pil op på renten.



Renten på den danske tiårige statsobligation sluttede mandag i 0,73 pct. efter et fald på 1 basispoint i forhold til fredag.



Handlernes øjne er stift rettet mod det amerikanske rentemøde, der begynder tirsdag og afsluttes onsdag aften med en udmelding om en ventet rentestigning. Ifølge Reuters er der 95 pct.'s sandsynlighed for et renteløft.



I USA lukkede den tiårige rente i 2,62 pct., hvilket var 5 basispoint højere end fredagens slutniveau. Tirsdag morgen dykker den tiårige rente en anelse på markedet i Tokyo, hvor den toneangivende amerikanske statsobligation handles med en rente på 2,61 pct., hvilket dog er godt 1 basispoint højere end ved dansk lukketid mandag.



ZEW i fokus



Tirsdag vil der være fokus på det tyske ZEW-indeks for marts, der offentliggøres kl. 11.



Optimismen hos de tyske investorer har den seneste tid vist store udsving.



I januar steg ZEW-indekset for derefter at falde i februar.



"Faldet i februar kan tilskrives usikkerheden om den økonomiske politik i USA samt den politiske usikkerhed op til valgene i Europa. De økonomiske nøgletal maler derimod et billede af en tysk økonomi, som holder sig i vækstsporet. I februar steg det tyske PMI-indeks for industrien til det højeste niveau i flere år," påpeger Sydbank i en morgenkommentar.



For marts venter analytikerne ifølge Bloomberg en værdi på 78,0 mod 76,4 i februar.



Falder ZEW vil det kunne udløse rentefald og svække euroen i mindre grad.



Inden da - kl. 8. - kommer de endelige tal for inflationen i Tyskland. Den ventes fastholdt på det tidligere rapporterede niveau - 2,2 pct.



/ritzau/FINANS