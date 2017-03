Valuta: Investorer på sidelinjen inden Fed-mødes afslutning

Der bliver handlet sidelæns på de internationale valutamarkeder tirsdag morgen, hvor markedsdeltagerne har accepteret og indregnet forventningen om, at Federal Reserve, Fed, hæver renten onsdag.



Den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, indikerede for nylig, at en renteforhøjelse med stigende sandsynlighed vil materialisere sig på det pengepolitiske møde nu i marts, da hun noterede, at en renteforhøjelse "vil være passende i denne måned", hvis job og inflationstal fortsat viser de ventede fremskridt.



Og med sidste uges stærke arbejdsmarkedsrapport i hus, er sandsynligheden for en renteforhøjelse på det pengepolitiske møde tirsdag og onsdag i særdeleshed høj.



Ifølge Reuters er der op mod 95 pct. sandsynlighed for en forhøjelse på 0,25 pct.point på mødet.



"Den seneste stigning i statsobligationsrenterne har understøttet dollar, men det er i høj grad en "vent-og-se" stemning, der hersker på markedet forud for Feds beslutning," siger seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



Mens en forhøjelse i næste uge er så godt som sikker, er investorerne dog stadig i tvivl om, hvorvidt Fed vil nøjes med at forhøje rentesatserne tre gange i år. Fokus er derfor på, hvad slags besked Fed leverer efter to-dages mødet, der starter senere tirsdag.



"Forventningerne til en aggressiv fremskrivning er den faktor, der har skubbet dollar op på det seneste, med håbet om en forøgelse af antallet af forventede renteforhøjelser fra Fed til fire fra tre," pointerer Shin Kadota.



Euro koster tirsdag morgen 1,0655 dollar mod 1,0670 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 114,85 yen mod 114,65 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 122,35 yen på en euro tirsdag morgen mod 122,30 yen mandag.



/ritzau/FINANS