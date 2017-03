Råvarer: Olieprisfald fastholdes i forventning om øgede lagre

Relateret indhold Artikler

De mest omsatte råvarer handles uden de store udsving i priserne tirsdag morgen.



For oliemarkedets vedkommende fastholdes de prisfald, der opstod i sidste uge, og som har sendt priserne næsten 10 pct. ned.



Det er den øgede produktion i blandt andet USA, som ligger bag, og med forudsigelser om endnu en uge med stigende lagre, synes aftalen blandt Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) og en række andre olielande om produktionsreduktioner ikke længere af have nogen markant betydning for forsyningerne.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 51,40 dollar mod 51,20 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 48,40 dollar mod 48,20 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet er investorerne gået i flyverskjul op til den amerikanske centralbanks rentemøde tirsdag og onsdag. En renteforhøjelse på 0,25 pct.point synes så godt som sikker, og interessen samler sig om den ventede fremtidige udvikling, som Federal Open Market Committee offentliggør efter mødet.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1204 dollar mod 1205 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5808 dollar mod 5803 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS