Aktier: Begrænsede udsving i Asien men voldsomme ryk i Toshiba-aktien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng +0,0 China Shanghai Composite +0,0 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi +0,7 Indiens BSE Sensex +1,7 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 -0,0

De vigtigste asiatiske aktiemarkeder ligger med stærkt begrænsede udsving tirsdag, hvor investorerne generelt afventer den amerikanske centralbanks pengepolitiske møde, mens den problemramte japanske Toshiba-koncern først styrtdykkede på endnu en misset deadline for regnskabsaflæggelse, for blot at fløjte i vejret efter .SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Flade markeder mens vi venter på Yellen "Investorerne er trådt til side op til den vigtige begivenhed," siger chefstrateg Daisuke Uno fra Sumitomo Mitsui Banking i Tokyo til AFP med henvisning til Federal Reserves todages pengepolitiske møde, der starter senere tirsdag.Også den japanske centralbank, Bank of Japan, holder pengepolitisk møde i denne uge.Toshiba måtte igen ty til en udskydelse af offentliggørelsen af regnskabet. Det er anden gang, at industrigigantens regnskab udskydes, hvilket i første omgang nærede frygt for en afnotering fra Japans førende børs.Udskydelsen skyldes enorme tab og eventuel regnskabsmæssig svindel i koncernens amerikanske atomkraftenhed Westinghouse Electric.Efterfølgende har Toshiba meddelt, at en udskillelse og salg af aktiemajoriteten i Westinghouse er under overvejelse.Toshiba-aktien faldt først godt 8 pct., for derefter at vende faldet til en stigning på knap 6 pct.Mitsubishi Heavy Industries stiger også omkring 6 pct., efter at en voldgiftsret ved International Chamber of Commerce har dømt den japanske virksomhed til at betale 125 mio. dollar i kompensation for problemer med dampgeneratorer til et atomkraftværk i Californien. Det er langt mindre end de 7,5 mia. dollar som var kravet fra køberen.Nikkei-indekset falder 0,1 pct. og det bredere Topix-indeks viger knap 0,2 pct.De kinesiske investorer gør heller ikke meget væsen af sig. Shanghai Composite og Hongkongs Hang Seng-indeks ligger så godt som uændret, mens CSI 300-indekset falder knap 0,1 pct.Blandt de øvrige markeder siver Singapores Strait Times 0,1 pct., mens Sydneys ASX 200-indeks ligger næsten uændret.Eneste væsentlige udsving er i Taiwan, hvor Taiex-indeks stiger 0,5 pct., og i Sydkorea, hvor Kospi-indeks øger 0,7 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på under 0,1 pct. tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Investorer på sidelinjen inden Fed-mødes afslutning



TABELIndeksværdi klokken 6.20/ritzau/FINANS