Obligationer: Udsigt til marginale rentefald ved handelsstart

Fredagens solide amerikanske jobrapport puster til forventningen om en snarlig renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed). Det fik fredag de amerikanske statsrenter til at falde - og det rentefald holder stand.



Den tiårige amerikanske statsobligation handles mandag morgen i 2,58 pct., hvilket er 1 basispoint lavere end fredag ved dansk lukketid.



Fredag sluttede renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation i 0,74 pct., hvilket var 6 basispoint højere end torsdag. I ugens løb steg renten på papiret fra niveauet 0,62 pct.



Februartal fra det amerikanske beskæftigelsesministerium viste, at beskæftigelsen uden for landbruget steg med 235.000 personer, og at arbejdsløsheden faldt til 4,7 pct. Til sammenligning var der blandt økonomerne ventet en jobskabelse på 200.000 personer og en arbejdsløshed på 4,7 pct. ifølge et estimat fra Bloomberg News.



"Tallene bekræfter en USA-økonomi i god gænge, og at Fed hæver renten i denne uge og nok også et par gange mere i år, hvilket næsten er priset ind. Positivt for især finanssektoren i USA, og positivt for emerging market-aktiver generelt, at Fed, tilsyneladende på grund af kun moderat inflationspres, ikke er nødt til at blive alt for bidsk," skriver Henrik Drusebjerg, chefstrateg hos Carnegie, i en kommentar.



Samlet peger det mod, at den danske handel kan åbne med marginale fald, og mandag er der ikke meget at se frem til i kalenderen.



Anderledes travlt bliver resten af ugen med rentemeldinger fra tre af de helt store økonomier - USA, Storbritannien og Japan. I forhold til USA er der efterhånden meget, der tyder på, at landets centralbank - Federal Reserve - på onsdag kommer til at hæve den ledende rente for første gang siden december sidste år.



/ritzau/FINANS