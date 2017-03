Råvarer: Prisen på olie falder for sjette børsdag på stribe

Relateret indhold Artikler

Olieprisen fortsætter ned mandag morgen efter et samlet prisfald på over 9 pct. i sidste uge målt på den amerikanske referenceolie, WTI.



Prisfaldene er ifølge Bloomberg et resultat af, at de amerikanske olieproducenter nu skruer op for hanerne og dermed modarbejder de nedskæringer i produktionen, som Organisationen af olieeksporterende lande, Opec, har vedtaget.



Den seneste måling fra Baker Hughes viser ifølge Bloomberg News, at antallet af borerigge i USA i februar voksede med det hastigste tempo siden september 2015.



Den amerikanske WTI-olie handles mandag morgen i 48,10 dollar mod 48,85 dollar fredag eftermiddag. Det er det laveste niveau siden slutningen af november. En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, ligger i 51,04 dollar mod 51,65 dollar fredag eftermiddag.



Revanche til guldet



Imens tager guldprisen en smule revanche. Efter prisfald ni børsdage på stribe, ligger guldprisen fredag morgen i 1207 dollar mod 1201,80 dollar torsdag eftermiddag.



Udsigten til en amerikanske renteforhøjelse på denne uges pengepolitiske møde har ellers længe presset guldprisen, da investorerne dermed får lidt nemmere ved at finde attraktive afkast på obligationsmarkedet.



I takt med, at markedet er blevet helt sikker på, at centralbanken hæver renten med 25 basispoint til 0,75-1,00 pct. på onsdag er fokus nu skiftet til renteudsigterne på den længere bane, skriver Bloomberg News.



"Gennemføres en aggressiv finanspolitik, vurderer jeg, at centralbanken vil respondere med forventninger om en stejlere rentebane. Guldet vil formentlig blive mærket af de højere renter og stå over for et yderligere nedadgående pres," vurderer strateg Bryan Lum fra Phillip Futures over for Bloomberg News.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen mandag morgen sendt op med 0,7 pct. til 5734 dollar per ton.



