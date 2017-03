Aktier: Afdæmpet handel i Asien før renteudfald

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng +1,1 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,6 Taiwan Taiex +0,7 Sydkoreas Kospi +1,1 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 -0,3

Centralbankmøder i både USA, Storbritannien og Japan denne uge giver en anelse forsigtighed på markederne i Asien, hvor mange investorer holder sig på sidelinjen. I deres fravær bliver de fleste indeks dog handlet op.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger til en fremgang på 0,6 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser - til trods for nervøsitet og et fortsat fald i olieprisen. Nervøsiteten bunder i, at centralbankerne denne uge vil udstikke retningen for tre store økonomier, og der er næsten garanti for en renteforhøjelse i USA.I Japan ligger de toneangivende indeks, Nikkei og Topix, dog kun til små fremgange på omkring 0,1 pct., da en lille styrkelse af yen er med til at holde eksportorienterede aktier tilbage. De lave oliepriser er til gengæld primært positivt for landets aktier, der er afhængige af energiimport.Andetsteds falder det australske ASX-200-indeks som et af få med 0,3 pct., mens der i Taiwan er et løft på 0,7 pct. til Taiex-indekset, og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, stiger 1,1 pct.I Kina oplever Shanghai Composite og CSI 300 fremgang på henholdsvis 0,4 og 0,6 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et plus på 1,1 pct. Her er HSBC med til at trække op, da banken har sat navn på sin nye formand. Det er Mark Tucker fra AIA, der træder til og får til opgave at udpege en ny administrerende direktør til storbanken.TABELIndeksværdi kl. 06.15./ritzau/FINANS