Fokus i fredagens obligationshandel ligger stort set udelukkende på eftermiddagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport for februar, som ventes at fjerne den sidste rest af tvivl om en amerikansk renteforhøjelse i næste uge.



Alt andet - danske og norske inflationstal, britisk industriproduktion og tysk handelsbalance - overskygges af de amerikanske nøgletal, og frem til offentliggørelsen ventes et henholdende rentemarked.



Der kan være tendens til højere renter, da de amerikanske renter er steget, siden at det danske marked lukkede torsdag.



Torsdag sluttede den danske rente på den tiårige statsobligation med en stigning på 5 basispoint til 0,68 pct., efter at Den Europæiske Centralbank på sit rentemøde hævde prognoserne for væksten i økonomien i eurozonen og for inflationen.



Fredag morgen ligger renten på den tiårige amerikanske statsobligation i 2,61 pct. på markedet i Tokyo. Det er 3 basispoint mere, end da det danske obligationsmarked lukkede torsdag.



Den amerikanske jobrapport ventes at vise en jobskabelse uden for landbruget på 200.000 nye job efter en stigning i antallet af job på 227.000 i januar, mens lønningerne ifølge Bloomberg vil stige 2,8 pct. på årsbasis.



Et bare nogenlunde anstændigt nøgletal vil formentlig slette enhver tvivl om en stramning af pengepolitikken hos den amerikanske centralbank på rentemødet i næste uge.



Ifølge Bloomberg News er sandsynligheden for en renteforhøjelse dog allerede nu på 100 pct., så tallene skal formentlig være meget svage, hvis ikke centralbanken skal reagere.



Banken hævede senest renten i december til 0,50-0,75 pct.



