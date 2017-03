De amerikanske renter fortsatte op torsdag, hvor stigninger i de europæiske renter var med til at lægge yderligere opadgående pres på hele det internationale rentemiljø.



Mange investorer holdt sig dog uden for markedet, da fredagens officielle jobrapport, der ligner startskuddet til en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, i næste uge, afventes.



Den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,59 pct. i New York, hvilket var 3 basispoint højere end onsdagens slutniveau.



De amerikanske statsobligationskurser kom under pres efter kursfald i de fleste af euroområdets obligationsmarkeder.



Den Europæiske Centralbanks topchef, Mario Draghi, vurderede, at de økonomiske risici er mindre udtalte, og at deflationsrisikoen er så godt som forsvundet.



Samtidig står fredagens amerikanske jobrapport til at blive katalysator for en renteforhøjelse fra Federal Reserve i næste uge, efter at den private ADP-joprapport onsdag viste en stærk jobskabelse i den private sektor i USA i sidste måned.



Dermed er det alene lønvæksten, der står i vejen for en forhøjelse. Men hvis lønningerne stiger som i januar, vil det sandsynligvis drive centralbanken frem til et renteløft.



"Lønningerne (i januar, red.) øgede forventninger til en renteforhøjelse markant. Det eneste, der vil stoppe dem, vil være en yderst svag jobrapport og markante nedjusteringer af januardataene," siger vicedirektør Karl Haeling fra Landesbank Baden-Württemberg i New York til Reuters.



Torsdagens auktion over 12 mia. dollar 30-årige papirer fik en efterspørgsel målt som bid-to-cover - bud i forhold til udbud - på 2,34 mod 2,25 ved den seneste auktion.



Renten blev fastsat til 3,17 pct. mod 3,01 pct. på den forrige auktion, mens de indirekte bydere - udenlandske centralbanker, institutionelle investorer og lignende - aftog 61,1 pct. af udbuddet mod 66,2 pct. sidste gang.



Fredag morgen handles den tiårige statsobligation i godt 2,61 pct. på markedet i Tokyo. Det er 3 basispoint mere, end da det danske obligationsmarked lukkede torsdag.



Fredagens nøgletal



Fredag fremlægges de sidste vigtige data inden næste uges pengepolitiske møde i Federal Reserve.



Den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for februar ventes af vise en jobskabelse uden for landbruget på 200.000.



Lønningerne, der er et af centralbankens vigtige målepunkter, estimeres at accelerere til en stigning på hele 0,3 pct. på månedsbasis og 2,8 pct. på årsbasis fra henholdsvis 0,1 pct. og 2,5 pct. i januar.



Selve arbejdsløsheden forudses at falde til 4,7 pct. i februar fra 4,8 pct. måneden før.



/ritzau/FINANS