Aktier: Stærk dollar og høje renter trækker asiatiske aktier op

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,3 Topix +1,0 Hongkongs Hang Seng -0,0 China Shanghai Composite -0,0 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,8 Sydney ASX 200 +0,5

De asiatiske aktier kravler højere fredag morgen, hvor en dollar på det højeste niveau i næsten to måneder trækker især de japanske aktier op forud for den vigtige amerikanske jobrapport, der offentliggøres senere fredag."Dollar handles over 115 yen, og det løfter investorernes risikoappetit. Forventninger til konstante amerikanske renteforhøjelser har udløst en vending i de japanske aktier," siger investeringsstrateg Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo til Reuters.De japanske storeksportører med bilfabrikker og elektronikproducenter ligger i top. Toyota Motor stiger 1,1 pct., Panasonic øger 1,3 pct., og Tokyo Electron ligger med et plus på 2,0 pct.Også de finansielle aktier er med på grund af stigende internationale renter. Forsikringsselskaberne Dai-ichi Life og MS&AD Insurance stiger begge 2,4 pct., mens Sumitomo Mitsui Financial Group handles 1,2 pct. højere i kølvandet af de amerikanske rentestigninger.Nikkei-indekset ligger med et plus på 1,3 pct., og det bredere Topix-indeks øger 1,0 pct.De kinesiske investorer er mere tilbageholdende. Shanghai Composite og Hongkongs Hang Seng-indeks ligger så godt som uændret, mens CSI 300-indekset stiger beskedne 0,1 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,2-0,3 pct. fredag morgen.