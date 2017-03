Valuta: Yen svækkes af stigende dollar- og eurorenter

Relateret indhold Artikler

Yen svækkes på de internationale valutamarkeder fredag morgen, hvor stigende renter i USA og Europa trækker såvel euro som dollar op over for den japanske yen.



Og mens eurorenterne steg torsdag, efter at chefen for Den Europæiske Centralbank (ECB), Mario Draghi, for første gang i årevis ser mindre udtalte økonomiske risici, fortsætter de amerikanske renter op inden fredagens vigtige arbejdsmarkedsrapport.



ECB-chefens vurdering kommer i kølvandet af en tysk økonomi, der fyrer løs på alle otte cylindre. Det får de tyske centralbankfolk til at kræve en opstramning af ECB's pengepolitik.



Det bliver dog næppe tilfældet foreløbig, da ECB fortsat vurderer, at risiciene stadig peger mere nedad end opad for eurozonens økonomi.



Alligevel hævede ECB torsdag vækstforventningerne til 2017 og 2018 med 10 basispoint til henholdsvis 1,8 pct. og 1,7 pct.



Mens de europæiske centralbankfolk i Styrelsesrådet i ECB fortsat slås indbyrdes om rentestramning eller lempelse, er der mere fælles fodslag hos kollegerne hos Federal Reserve i USA.



Her er der en tilsyneladende solidt cementeret enighed blandt medlemmerne af den amerikanske centralbankens pengepolitiske udvalg om, at tiden er inde til at hæve renten endnu en gang.



En lang række af centralbankens topfolk har på det seneste indikeret, at en opstramning vil materialisere sig på det pengepolitiske møde tirsdag og onsdag i næste uge, og selveste centralbankchef Janet Yellen betegnede sidste fredag en renteforhøjelse nu som "passende", såfremt data for arbejdsmarked og inflation fortsætter samme positive udvikling som hidtil.



Og med en særdeles stærk privat arbejdsmarkedsrapport tidligere i denne uge, ventes den officielle rapport, der offentliggøres senere fredag, at vise en overbevisende jobskabelse.



Tilbage er blot lønningerne, der længe har hængt i bremsen. Udeblivelsen af lønpres har afholdt centralbanken fra at øge renten, da inflationsudsigterne har været underdrejet, men dataene i januar indikerede en vending, som nu ventes accelereret i februar.



Bliver det udfaldet, er der lagt op til flere stramninger i år end hidtil estimeret.



"Det er ikke længere et spørgsmål, om centralbanken vil søsætte to renteforhøjelser. Det er vurderingen af tre eller fire forhøjelser, vi prøver at indregne lige nu," siger valutastrateg Jordan Rochester fra Nomura Holdings til Bloomberg Television.



Euro koster fredag morgen 1,0600 dollar mod 1,0570 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 115,15 yen mod 114,90 yen torsdag eftermiddag, mens der går 122,05 yen på en euro fredag morgen mod 121,45 yen torsdag eftermiddag.



