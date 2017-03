Råvarer: Olie under 50 dollar og guld under 1200 dollar

Priserne på de mest handlede råvarer fluktuerer i takt med dollar-, rente- og lagerpåvirkninger fredag morgen.



Oliepriserne har taget et dyk, og den amerikanske referenceolie, WTI, handles nu under 50 dollar per tønde.



Prisdykket kommer, efter at de seneste lageropgørelser har indikeret, at produktionen uden for oliekartellet Opecs rækkevidde er mere end nok til at opveje de produktionsreduktioner, som kartellet har fået gennemført.



Men reduktionerne, der var rettet mod at holde priserne oppe, har givet anledning til en større og mere profitabel produktion af blandt andet skiferolie.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 52,55 dollar mod 51,95 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 49,65 dollar mod 49,10 dollar torsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller viger efter nye stigninger i de internationale renteniveauer. Dermed er attraktiviteten reduceret i forhold til obligationsinvesteringer.



Og med udsigt til endnu en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbanks side i næste uge presses guldprisen under 1200 dollar.



En ounce guld står fredag morgen i 1199 dollar mod 1202 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt op til 5695 dollar per ton fra 5662 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS