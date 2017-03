Der er udsigt til en rolig start på det danske obligationsmarked torsdag morgen, hvor investorerne vil kigge frem mod rentemødet i Den Europæiske Centralbank i eftermiddag.



Renterne tog et pænt hop onsdag, hvor pæne tal fra den private ADP-jobrapport i USA var med til at understøtte udviklingen, da en amerikansk renteforhøjelse nu er rykket meget tæt på.



Herhjemme steg renten på den toneangivende tiårige statsobligation med 6 basispoint til 0,63 pct., og i USA steg den renten på den toneangivende tiårige T-bond med 4 basispoint til 2,56 pct. Torsdag morgen er renten i 2,57 pct., hvilket er uændret i forhold til ved dansk lukketid onsdag.



Med onsdagens jobtal er der umiddelbart også lagt op til en pæn officiel jobrapport fra USA, der indeholder både statistik for privat og offentlig beskæftigelse.



Gode tal her kan meget vel betyde en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ved næste uges rentemøde. Ifølge Bloomberg News er sandsynligheden for en renteforhøjelse på 100 pct.



Fra nøgletalsfronten er der ikke meget nyt under solen torsdag, hvor den største begivenhed er de ugentlige tal for nytilmeldte ledige i USA.



Derudover vil investorerne formentlig holde godt øje med rentemødet i Den Europæiske Centralbank (ECB).



Der er ikke forventninger om, at centralbanken justerer sin pengepolitik i denne omgang.



Det vil derfor særligt være det efterfølgende pressemøde med centralbankchef Mario Draghi og kommentarer om centralbankens opkøbsprogram, der trækker fokus.



"Han vil sandsynligvis antyde, at programmet om nødvendigt kan fortsætte ind i 2018. Holder vores forventninger til Draghi stik, kan det presse renterne ned og svække euroen," skriver Sydbank i en kommentar.



Programmet, hvor ECB køber obligationer for 80 mia. euro om måneden, løber frem til april, hvor det vil blive skåret til 60 mia. euro, men løbe frem til og med december.



/ritzau/FINANS