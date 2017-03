Relateret indhold Artikler

De amerikanske renter fløjtede i vejret onsdag efter en overraskende stærk jobrapport fra det private erhvervsliv. Rapporten sendte kraftige signaler om, at den amerikanske centralbank kommer til at hæve renten i næste uge.



Den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,56 pct. i New York, hvilket var 4 basispoint højere end tirsdagens slutniveau.



ADP-rapporten viste en jobskabelse i den private sektor i USA på 298.000 nye stillinger i sidste måned. Det var langt mere end de ventede 187.000 nye job, som var økonomernes gennemsnitlige estimat.



Med rapportens stærke udfald er der tegn i både sol, måne og stjerner på, at fredagens officielle arbejdsmarkedsrapport, som omfatter både de private og de offentlige arbejdspladser, vil vise en stærk beskæftigelsesstigning og dermed sende barometerpilen for den amerikanske økonomi langt over 1000 millibar.



Den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, vurderede fredag i sidste uge, at såfremt jobskabelsen og inflationen fortsat lever op til forventningerne, vil en renteforhøjelse i indeværende måned være "passende".



Centralbankens pengepolitiske udvalg træder sammen tirsdag og onsdag i næste uge.



Onsdagens auktion over 20 mia. dollar tiårige papirer fik en efterspørgsel målt som bid-to-cover - bud i forhold til udbud - på 2,66 mod 2,48 i snit for de seneste seks auktioner.



Renten blev fastsat til 2,56 pct., mens de indirekte bydere - udenlandske centralbanker, institutionelle investorer og lignende - aftog 65,8 pct. af udbuddet.



Ugens auktionscyklus fortsætter torsdag med salg af 12 mia. dollar af de lange 30-årige statsobligationer.



Torsdag morgen handles den tiårige statsobligation i 2,57 pct. på markedet i Tokyo. Det er uændret, i forhold til da det danske obligationsmarked lukkede onsdag.



Tunge nøgletal sidst på ugen



På nøgletalsfronten skal man helt frem til fredag for at finde data med en vis tyngde.



Den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for februar offentliggøres, og jobskabelsen uden for landbruget ventes at løbe op i 200.000.



Lønningerne, der er et af centralbankens vigtige målepunkter, estimeres at accelerere til en stigning på hele 0,3 pct. på månedsbasis og 2,7 pct. på årsbasis fra henholdsvis 0,1 pct. og 2,5 pct. i januar.



Selve arbejdsløsheden forudses at falde til 4,7 pct. i februar fra 4,8 pct. måneden før.



/ritzau/FINANS