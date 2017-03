Aktier: Kursfald i Asien, men Tokyo begunstiges af svag yen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng -1,0 China Shanghai Composite -0,9 China CSI 300 -0,8 Taiwan Taiex -0,8 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,7 Sydney ASX 200 -0,4

De asiatiske aktier ligger med kursfald over en bred kam uden for Japan torsdag morgen. Kun markedet i Tokyo holder fanen højt, men det er alene med hjælp fra en svækket yen over for dollar.Dollar er styrket efter onsdagens robuste jobrapport fra ADP, hvis data ses som en god indikator for den officielle arbejdsmarkedsrapport fra de amerikanske myndigheder fredag."Jeg forventer gode tal for jobdata fredag. Den amerikanske økonomi har det godt, og hvis de lange renter stiger, i takt med at hastigheden i de kommende renteforhøjelser øges, bør yen svækkes. Der er ingen grund til, at de japanske aktier bør falde," siger chefstrateg Mitsushige Akino fra Ichiyoshi Investment Management i Tokyo til AFP.Mens de fleste eksportorienterede virksomheder har det fint på Tokyo-børsen, ligger problembarnet Toshiba igen i den tunge ende.Japans finansavis Asahi citerer torsdag en anonym højtstående Toshiba-medarbejder for at sige, at chancerne kun er 50/50, for at koncernen kan opfylde sidste frist for indsendelse af regnskabet for fjerde kvartal. Deadline er 14. marts.Toshiba-aktien falder 4,1 pct., mens Nikkei-indekset ligger med et plus på 0,4 pct., og det bredere Topix-indeks øger 0,3 pct.De kinesiske investorer er modsat markant negative. Shanghai Composite falder 0,9 pct., CSI 300-indekset dropper 0,8 pct., og børsen i Hongkong ligger med et minus på 1,0 pct. målt på Hang Seng-indekset.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på under 0,1 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar holdes oppe af stor sandsynlighed for renteløft



TABELIndeksværdi klokken 5.40/ritzau/FINANS