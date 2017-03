Jobrapporten fra amerikanske ADP, der lander onsdag eftermiddag og ses som optakt til fredagens officielle beskæftigelsesrapport, tager det meste fokus på en onsdag, der ellers ikke er præget af mange vigtige makroøkonomiske begivenheder.



De seneste dage har budt på faldende aktieindeks og dertil faldende obligationsrenter som følge af en vis nervøsitet i markedet forud for to vigtige begivenheder i USA.



Det gælder dels fredagens opgørelse over arbejdsmarkedet i februar og dels næste uges møde i landets centralbank, Federal Reserve.



Onsdag morgen ser dog ikke ud til at byde på større udsving herhjemme, hvor den toneangivende statsobligation med udløb i 2027 sidst blev handlet til en rente på omkring 0,58 pct. tirsdag eftermiddag. Det var 2 basispoint lavere end mandagens slutniveau.



Onsdag morgen handles den tiårige amerikanske T-bond i 2,51 pct. på markedet i Tokyo. Det er uændret, i forhold til da det danske obligationsmarked lukkede tirsdag.



Den private ADP-jobrapport offentliggøres klokken 14.15 dansk tid, og økonomerne venter ifølge Bloomberg 189.000 nye job i det private i februar mod 246.000 i januar. En stærk ADP-jobrapport vil kunne udløse rentestigninger og styrke dollar, vurderer Sydbank.



Derudover har morgenen budt på et par skuffende nøgletal fra Asien, hvor både den japanske økonomiske vækst og den kinesiske eksport viste svage takter. Senere onsdag kommer der desuden opgørelser over Tysklands industriproduktion og de amerikanske engroslagre i januar.



/ritzau/FINANS