De amerikanske renter fortsatte den langsomme vej mod nye højder tirsdag, hvor en auktion over treårige papirer ikke helt fik den gennemslagskraft, som der var håbet på.



Den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,52 pct. i New York, hvilket var 2 basispoint højere end mandagens slutniveau.



Uden økonomiske nøgletal til at give retning var det alene auktionen over treårige papirer, der optog investorerne.



Auktionen bar præg af forventningerne til en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, når det pengepolitiske udvalg træder sammen tirsdag og onsdag i næste uge.



Odds for en renteforhøjelse ligger i størrelsesordenen 96 pct., hvilket fik investorerne til at fravælge indkøb på nuværende tidspunkt.



Efterspørgslen målt som bid-to-cover - bud i forhold til udbud - landede på 2,74 og var under gennemsnittet for de seneste seks auktioner.



Auktionens mangel på succes skal ses i lyset af risikoen for, at Federal Open Market Committee vil revidere skønnet over, hvor meget fed funds-renten vil stige i det kommende år.



Det har fået investeringsbanken Morgan Stanley til at anbefale femårige papirer i stedet.



Ugens auktionscyklus fortsætter onsdag med salg af for 20 mia. dollar tiårige papirer, mens der torsdag kommer for 12 mia. dollar af de lange 30-årige T-bond under hammeren.



Onsdag morgen handles den tiårige T-bond i 2,51 pct. på markedet i Tokyo. Det er uændret i forhold til, da det danske obligationsmarked lukkede tirsdag.



Først tunge nøgletal sidst på ugen



Der var ingen økonomiske data af betydning tirsdag, og man skal helt frem til fredag, hvor arbejdsmarkedsrapporten for februar offentliggøres, for at finde data med en vis tyngde.



Jobskabelsen uden for landbruget ventes at løbe op i 190.000, mens lønningerne, der er et af Federal Reserves vigtige målepunkter, estimeres at accelerere til en stigning på hele 0,3 pct. på månedsbasis og 2,8 pct. på årsbasis fra henholdsvis 0,1 pct. og 2,5 pct. i januar.



Selve arbejdsløsheden forudses at falde til 4,7 pct. i februar fra 4,8 pct. måneden før.



