Aktier: Kursfald i Tokyo mens Hongkong klarer skærene

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,5 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite -0,0 China CSI 300 -0,0 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 -0,0

De asiatiske aktier viger en anelse onsdag efter en ellers stærk start på ugen. Gevinsthjemtagning er sat ind, da investorerne mangler overbevisende fakta til at fortsætte med at købe risikoaktiver lige inden det amerikanske rentemøde i næste uge."De oversøiske aktiemarkeder har kun bevæget sig begrænset, hvilket også gælder for yen, og investorerne venter på den amerikanske arbejdsmarkedsrapport og Fed-mødet i næste uge," siger aktiestrateg Seiichi Miura fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo til Bloomberg News.De japanske aktier glider i det tweet, som den amerikanske præsident, Donald Trump, udsendte tirsdag med varsler om, at han vil tvinge de høje medicinalpriser ned.Det rammer de japanske medicinalvirksomheder, da investorerne frygter for selskabernes fremtidig overskud."Der er ikke meget at handle på, og Trumps tweet om lægemiddelindustrien vil påvirke farmaaktierne," vurderer Seiichi Miura.Takeda Pharmaceutical falder 1,0 pct., Daiichi Sankyo viger 0,5 pct. og Shionogi dropper 0,4 pct.Også bilproducenter har en skidt dag. Toyota falder 1,0 pct., og Nissan handles 0,7 pct. lavere, mens Honda dropper 1,1 pct.Nikkei-indekset ligger med et minus på 0,5 pct., og det bredere Topix-indeks falder 0,4 pct.De kinesiske investorer på fastlandet vristede sig midlertidigt ud af morgenes negative start, blot for igen at falde tilbage. Både Shanghai Composite og CSI 300-indekset ligge i marginalt negativt territorium.Børsen i Hongkong ligger til gengæld med et pænt plus på 0,4 pct. målt på Hang Seng-indekset.Det er tredje dag i træk med solide stigninger i den tidligere britiske kronkoloni, hvor markedet blandt andet trækkes op af en stigning på over 6 pct. i telecomselskabet ZTE Corp.Stigningen har sin baggrund i indgåelse af et forlig med den amerikanske regering om anklager i forbindelse med eksport til Iran og Nordkorea.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,2 pct., mens Singapores Strait Times øger 0,4 pct., og Seouls Kospi-indeks stiger 0,1 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,2 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Investorerne tripper op til fredagens vigtige jobdata LÆS OGSÅ: Råvarer: Fald i oliepriser efter høje lagerdata TABELIndeksværdi klokken 6.25/ritzau/FINANS