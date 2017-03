Valuta: Investorerne tripper op til fredagens vigtige jobdata

Stilheden er larmende på de internationale valutamarkeder onsdag morgen. Investorerne har taget opstilling på sidelinjen, hvorfra der spejdes mod fredagens afgørende amerikanske arbejdsmarkedsrapport.



Rapporten er centrum for opmærksomheden på grund af en kommentar fra den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, lige inden weekenden om, at såfremt arbejdsmarkedet og inflationen fortsat viser den ventede fremgang, vil en renteforhøjelse på det kommende pengepolitiske møde være "passende".



Kommentaren har afstedkommet en stigning i sandsynligheden for en renteforhøjelse i marts ifølge futuresmarkedet til hele 96 pct. mod blot ca. 30 pct. i starten af sidste uge.



Den høje sandsynlighed betyder dog, at dollar-effekten af en forhøjelse vil være begrænset.



"Dollarens "upside" er begrænset, da markedet nu næsten har fuldt indregnet en renteforhøjelse i marts. Fokus er skiftet til, hvor mange gange Fed kan finde på at stramme pengepolitikken i år," siger valutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Fredagens data vente at vise en jobskabelse uden for landbruget på 190.000, mens lønningerne, der er et af Federal Reserves vigtige inflations-målepunkter, estimeres at accelerere til en stigning på hele 0,3 pct. på månedsbasis og 2,8 pct. på årsbasis fra henholdsvis 0,1 pct. og 2,5 pct. i januar.



"Med opmærksomheden henledt på, hvorvidt Fed eventuelt kan foretage tre renteforhøjelser i år, vil fredagens jobdata give vigtige signaler om, hvorvidt der finder en inflation-fremkaldende lønstigning sted," pointerer Junichi Ishikawa.



Selve arbejdsløsheden, der er af mere underordnet karakter, forudses at falde til 4,7 pct. i februar fra 4,8 pct. måneden før.



Euro koster onsdag morgen 1,0565 dollar mod 1,0570 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 113,65 yen mod 114,00 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 120,05 yen på en euro onsdag morgen mod 120,50 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS