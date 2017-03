Råvarer: Fald i oliepriser efter høje lagerdata

De mest handlede råvarer er påvirket af høj olieproduktion, stærk dollar og udsigt til stigende renter onsdag morgen.



Faldende oliepriser fremkommer i takt med, at den igangværende produktionsreduktion fra oliekartellet Opecs side så småt nærmer sig sit udløb. Og uden en forlængelse af aftalen, ventes oliepriserne igen at ville droppe markant.



Tirsdag viste nye data fra American Petroleum Institute, API, at de amerikanske lagre af råolie steg 11,6 mio. tønder i den forgangne uge. Analytikerne havde ventet en langt mere afdæmpet stigning.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 55,65 dollar mod 56,15 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,85 dollar mod 53,40 dollar tirsdag eftermiddag.



På guldmarkedet er priserne for nedadgående efter stigende renter på de amerikanske T-bonds. Tirsdagens auktion over treårige papirer skuffede, da øgede forventning til en renteforhøjelse i næste uge fik investorerne til at holde sig væk.



Onsdag morgen har markedet stabiliseret sig, og en ounce guld koster 1218 dollar mod 1220 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller falder et ton kobber til 5780 dollar onsdag morgen fra 5758 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS