Obligationer: Stille åbning - Yellen får det sidste ord

Der er udsigt til en afdæmpet åbning på det danske obligationsmarked fredag, hvor beskedne rentefald på amerikanske obligationer muligvis vil smitte lidt af.



Det helt store tema i obligationsmarkedet er fortsat, hvornår den amerikanske centralbank vælger at hæve renten, og netop det emne kan økonomerne blive lidt klogere på fredag. Således tæller kalenderen hele fem taler fra topfolk i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, med chefen, Janet Yellen, selv på talerstolen først på aftenen.



Opmærksomheden retter sig mod muligheden for en amerikansk rentestigning allerede i marts.



Blandt nøgletallene bringes den amerikanske ISM-rapport for februar i fokus, efter at indekset for januar viste humørmæssigt tilbagefald blandt servicevirksomhederne, der omfatter finanssektoren. For februar ventes et næsten uændret indeks på 57, og en større værdi kan inspirere til et rentestigning.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne stort set uændret - måske med marginale rentefald. Antyder Yellen en renteforhøjelse kan det udløse mindre rentestigninger, men det afhænger også af, hvad ISM-rapporten viser," skriver Sydbank i sin morgenkommentar.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation ligger fredag morgen i Tokyo på 2,47 pct. - knap 2 basispoint mindre end niveauet ved dansk børslukketid torsdag.



Renten på den danske statsobligation med udløb i 2027 steg torsdag med 2 basispoint til 0,57 pct.



Der kommer fredag morgen nyt om dansk arbejdsløshed, og rundt om i Europa offentliggøres en lang række erhvervstillidsindikatorer baseret på tilbagemeldinger fra indkøbschefer i servicesektoren.



/ritzau/FINANS