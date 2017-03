Råvarer: Guld taber pusten med udsigt til højere renter

Relateret indhold Tilføj søgeagent Federal Reserve Bank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Federal Reserve Bank

Guld har været et populært investeringsmål gennem 2017, hvor det ædle metal er blevet styrket gennem de første to måneder af året, men den seneste uge har investorerne solgt ud.



En stigende tiltro til en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank senere i marts har styrket dollar og fået investorerne til at sælge ud af guldet.



En ounce guld, 31,1 gram, koster fredag morgen 1231,82 dollar mod 1246,99 dollar for et døgn siden.



For en uge siden nåede metallet årets højeste niveau i 1257,19 dollar, hvilket giver en svækkelse på 2 pct. over ugen.



"Guld har mistet noget af den styrke, som det har haft i det meste af 2017, da en styrkelse af dollar og stigende tro på en renteforhøjelse i marts tager vinden ud af sejlet."



"Det kan let sende guldet ned i nærheden af 1220 dollar," skriver Jorden Eliseo, der er cheføkonom ved Australian Bullion, som handler med ædelmetaller, til Bloomberg News.



Ifølge Bloomberg er der 90 pct. sandsynlighed for, at den amerikanske centralbank strammer sin pengepolitik - og dermed hæver renten - 14.-15. marts, hvor næste rentemøde finder sted.



Renten blev senest hævet december til 0,50-0,75 pct.



/ritzau/FINANS