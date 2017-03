Valuta: Tro på Yellen sender dollar i højeste niveau siden januar

Mere og mere tyder på, at den amerikanske centralbank med Janet Yellen i spidsen hæver renten, når næste rentemøde løber af stablen i midten af marts.



På finansmarkederne spår investorerne ifølge Bloomberg News en 90 pct. sandsynlighed for en stramning af pengepolitikken, og det har den seneste tid styrket dollar.



Fredag morgen koster en dollar 7,0656 kr. mod 7,0549 kr. for 24 timer siden. Valutaen er dog svækket en anelse siden midnat, da dollar var oppe i 7,0780 kr., som er omtrent det højeste niveau siden starten af 2017.



En højere rente gør det mere attraktivt at eje den amerikanske valuta, da forrentningen af pengene er bedre, og de seneste uger har flere fremtrædende medlemmer af den amerikanske centralbank indikeret, at renten meget vel kan blive hævet ved næste rentemøde 14.-15. marts.



Torsdag lød det fra Jerome Powell, der er en del af det magtfulde pengepolitiske udvalg, at tiden for en stramning af pengepolitikken er ved at være der.



Fredag vil investorerne lytte nøjsomt efter, når centralbankchef Janet Yellen holder en tale, hvor alle indikationer om centralbankens politik vil være i fokus.



"Vi har set en masse kommentarer fra medlemmer af den amerikanske centralbank i denne uge, og markedet regner allerede med en forhøjelse ved mødet i marts."



"Medmindre hun kommer med en helt anden retorik end normalt, skal man nok ikke forvente den store reaktion i dollar," siger Janu Chan, der er seniorøkonom hos St. George Bank, til Bloomberg News.



Talen starter klokken 19 dansk tid. Centralbanken hævede senest renten i december til 0,50-0,75 pct., hvilket var blot anden renteforhøjelse på et årti.



/ritzau/FINANS